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Испания

Сегодня, 14:15

Президент «Реал Сосьедад» рассказал, что клуб накопил 33 отчета перед подписанием Захаряна

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Реал Сосьедад» Хоакин Аперрибай в интервью Нобелю Арустамяну высказался об интересе клуба к полузащитнику Арсену Захаряну.

— Мы следили за Арсеном с 2019 года. Уже 4 года. С 16 лет он под нашим наблюдением. «Реал Сосьедад» за это время накопил на него кучу отчетов. Всего их было 33. Для нашего тренерского штаба подписание Арсена — радость. Можно сказать, что мы исполнили мечту.

— Вы всегда верили, что трансфер будет?

— Да, всегда верили в этот трансфер.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
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 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
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 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
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 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
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 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
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 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
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 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
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 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
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 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
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 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
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Алавес – Валенсия
 - : -
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Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
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