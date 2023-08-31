Президент «Реал Сосьедад» рассказал, что клуб накопил 33 отчета перед подписанием Захаряна

Президент «Реал Сосьедад» Хоакин Аперрибай в интервью Нобелю Арустамяну высказался об интересе клуба к полузащитнику Арсену Захаряну.

— Мы следили за Арсеном с 2019 года. Уже 4 года. С 16 лет он под нашим наблюдением. «Реал Сосьедад» за это время накопил на него кучу отчетов. Всего их было 33. Для нашего тренерского штаба подписание Арсена — радость. Можно сказать, что мы исполнили мечту.

— Вы всегда верили, что трансфер будет?

— Да, всегда верили в этот трансфер.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.