Глава «Реала» Флорентино Перес получил награду «Лучший президент года»

Президент «Реала» Флорентино Перес стал лучшим на своей должности на вручении наград «European Golden Boy 2022», сообщает пресс-служба клуба.

Перес стал президентом мадридской команды в 2000 году, тогда клуб получил прозвище «галактикос». Причиной тому стала трансферная политика клуба. Футболистами «Реала» в годы президентства Переса стали Луиш Фигу, Роналдо, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Робиньо.

Во главе с Флорентино Пересом «Реал» 7 раз становился чемпионом Испании и 6 раз завоевывал кубок Лиги чемпионов.

В феврале 2006 году он подал в отставку после поражений от «Арсенала» в Лиге чемпионов и «Мальорки» в чемпионате Испании. Второй срок Переса в испанской команде продолжается с 2009 года.