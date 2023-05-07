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Сегодня, 07:39

Флорентино Перес о победе «Реала» в Кубке Испании: «Это был очень конкурентный турнир»

Руслан Минаев
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу в Кубке Испании. В финале «сливочные» победили «Осасуну» со счетом 2:1.

«Что касается победы в Кубке Испании, то это был очень конкурентный турнир. Мы начали с «Касареньо», который доставил нам неприятности, затем были «Вильярреал», «Атлетико» и «Барселона». В финале «Осасуна» провела отличный матч. Соперник отдал свою душу, и я ценю это больше всего.

Преимущество Родриго в том, что он все еще очень молод. Он будет радовать нас, поклонников клуба, долгие годы. Винисиус на своей позиции — лучший в мире. Я не понимаю, когда ему показывают желтые карточки. [Судьи] должны защищать игроков, который показывают шоу», — цитирует Переса Marca.

«Реал» одержал 20-ю в клубной истории победу в Кубке Испании.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
Флорентино Перес
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