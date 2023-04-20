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Испания

Сегодня, 18:37

Президент «Реала» Перес лично пообещал Модричу продление его контракта

Виктория Кравченко
Лука Модрич.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич, скорее всего, останется в команде, сообщает Relevo. Президент мадридцев Флорентино Перес лично пообещал хорвату то, что он останется в клубе.

По данным источника, новый контракт будет рассчитан до конца следующего сезона. 37-летний футболист ранее не раз выражал желание завершить карьеру в составе «королевского клуба».

В этом сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 26 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Хорват выступает за мадридскую команду с 2012 года.

Лука Модрич
ФК Реал
Флорентино Перес
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