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Испания

6 декабря 2019, 10:33

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Роман Шишов
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times. Речь идет о создании суперлиги из топ-клубов пяти главных европейских чемпионатов. Соревнование будет длиться весь сезон, при этом топ-клубы в своих чемпионатах участвовать не будут.

Суперлига будет состоять из двух дивизионов по 20 команд из Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Система повышения и понижения между дивизионами будет привычной, однако будет действовать только в рамках суперлиги. Как отмечается, участвуя в новом соревновании, клубы смогут увеличить свои доходы вдвое.

Перес уже обсудил свою идею с некоторыми топ-клубами Европы, а также президентом ФИФА Джанни Инфантино.

ФК Реал
Флорентино Перес
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