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Сегодня, 01:17

Перес: «Думаю, Модрич останется в «Реале» еще на один сезон»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о будущем полузащитника Луки Модрича.

«Скорее всего, Лука останется с нами. Думаю, он будет играть за «Реал» еще один сезон», — приводит слова Переса Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал однолетний контракт с 38-летним хорватом.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Всего за испанцев он провел 533 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 45 встреч во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Лука Модрич
ФК Реал
Флорентино Перес
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