Президент «Сельты» отреагировал на интерес «Реала» и клубов АПЛ к Габри Вейге

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал интерес к полузащитнику клуба Габри Вейге со стороны европейских топ-клубов.

«Мы хотели бы сохранить Габри, но это невозможно из-за пункта об отступных в его контракте. Есть много заинтересованных клубов. Четыре из топ-10 клубов АПЛ запрашивали информацию по Вейге. «Реал» не связывался с нами, поэтому мы не знаем, звонили ли они Габри», — цитирует Моуриньо Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 25 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 10 миллионов евро.