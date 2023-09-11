Президент УЕФА Чеферин убедил Рубиалеса подать в отставку после скандала с поцелуем футболистки

Президент УЕФА Александер Чеферин сыграл решающую роль в том, что бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подал в отставку со своего поста, сообщает AS.

По информации источника, Чеферин пригрозил, что шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году серьезно снизятся, если Рубиалес сохранит свой пост.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать свою работу.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.