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Сегодня, 04:42

Президенту «Барселоны» Лапорте хотят вынести вотум недоверия

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоан Лапорта.
Фото AFP
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Оппозиционная группа внутри «Барселоны» во главе с бывшим канидадтом на пост президента клуба Жорди Фарре планируют вынести вотум недоверия нынешнему руководителю сине-гранатовых Жоану Лапорте.

По информации Diario Sport, инициативная группа хочет заставить Лапорту уйти в отставку. В 2020 году Фарре уже запустил процедуру вотума недоверия Жозепу Бартомеу, которая тогда был президентом каталонского клуба.

После презентации Фарре в офисе «Барселоны» должно будет отправлено письмо с голосованием членам совета директоров клуба, у которого будет пять рабочих дней, чтобы предоставить бюллетени инициаторам предложения. Для осуществления процедуры необходимо будет более 16 тысяч голосов, чтобы совет директоров начал голосование.

Чтобы вотум доверия был одобрен, за него должны проголосовать две трети респондентов, и минимум 10 процентов членов, имеющих право голоса.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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