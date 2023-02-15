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Испания

Сегодня, 09:54

Продление соглашения Модрича с «Реалом» зависит от контракта Крооса и перехода Беллингема

Виталий Косик
Корреспондент
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Продление контракта полузащитника Луки Модрича с «Реалом» зависит от ситуации с соглашением его партнера Тони Крооса и возможного перехода хавбека Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает Marca.

По информации издания, руководство мадридского клуба считает, что совместить с пользой всех трех игроков не получится. В случае если Беллингем переедет в Мадрид он будет игроком основы. Также сообщается, что вопрос по англичанину решится в марте.

Если Кроос продлит контракт с «Реалом», то Модричу может не найтись места на поле.

Хорват выступает за «сливочных» с 2012 года. Он является пятикратным обладателем Лиги чемпионов в составе клуба. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 37-летний хавбек сыграл за «Реал» 29 матчей, забил 5 голов и отдал три результативные передачи.

Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
Джуд Беллингем
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