Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса

Прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

«Прокуратура будет расследовать факты, которые могут представлять собой преступление сексуального насилия», — говорится в заявлении AFP.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.