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Испания

Сегодня, 17:04

Прокуратура Испании не нашла доказательств подкупа арбитров «Барселоной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанская прокуратура не смогла предоставить доказательств о недобросовестном управлении и махинациях с документами, а также подкупа арбитров со стороны «Барселоны», сообщает Marca.

Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллионов евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

По информации издания, суд не может вынести решение против клуба из-за отсутствия доказательств правонарушения.

Также сообщается, что счета, выставленные компании Негрейры, не соответствуют заявленным услугам.

Каталонский клуб отказался предоставлять документы, сказав, что они не найдены. Предназначение документов пока неизвестно.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 62 очка за 24 тура.

Футбол
ФК Барселона
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