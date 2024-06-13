Прокуратура Испании обвинила Анчелотти в неуплате налогов на 1 миллион евро. Итальянцу грозит пять лет тюрьмы

Mundo Deportivo: прокуратура Испании запросила для Анчелотти пять лет тюрьмы

Прокуратура Испании запросила пять лет тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 65-летний итальянец обвиняется в двух налоговых преступлениях. По версии следствия, Анчелотти не выплатил около 1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2015 год Анчелотти скрыл от правительства 1,06 миллиона евро, полученных за имиджевые права, — тренер передал выручку организациям, не связанным с футбольной командой, для того чтобы не платить налоги.

Анчелотти тренирует «Реал» с 2021 года, а также возглавлял испанцев с 2013 по 2015 год. В минувшем сезоне мадридцы стали чемпионами Испании и победителями Лиги чемпионов.