Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:43

Прокуратура Испании обвинила Анчелотти в неуплате налогов на 1 миллион евро. Итальянцу грозит пять лет тюрьмы

Mundo Deportivo: прокуратура Испании запросила для Анчелотти пять лет тюрьмы
Сергей Разин
корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Прокуратура Испании запросила пять лет тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 65-летний итальянец обвиняется в двух налоговых преступлениях. По версии следствия, Анчелотти не выплатил около 1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2015 год Анчелотти скрыл от правительства 1,06 миллиона евро, полученных за имиджевые права, — тренер передал выручку организациям, не связанным с футбольной командой, для того чтобы не платить налоги.

Анчелотти тренирует «Реал» с 2021 года, а также возглавлял испанцев с 2013 по 2015 год. В минувшем сезоне мадридцы стали чемпионами Испании и победителями Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти
ФК Реал
26
11
Читайте также
Лучший футболист РПЛ по версии игроков ЦСКА: только Виллиан Роша поставил Акинфеева на первое место
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Тарасенко идет за вторым Кубком Стэнли. Пять лет назад россиянин плюнул на суеверия и стал чемпионом с «Сент-Луисом»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Маркос Алонсо не уверен в своем будущем в «Барселоне»