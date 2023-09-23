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Испания

Сегодня, 21:47

Психолог Гущин считает, что Захаряну может повредить стресс после переезда в Испанию

Алина Савинова
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Спортивный психолог Вадим Гущин предположил, может ли стресс мешать полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну выздороветь и начать играть на постоянной основе.

Российский футболист заболел во второй раз за неделю.

«Как минимум, это возможно. И стресс, и набор формы связаны со снижением резистентности иммунной системы. Это медицинский факт. Плюс акклиматизация. Сан-Себастиан — это не Москва. Другая вода, еда и окружение. Мне кажется, что все к лучшему. Пусть у него будет время адаптироваться. Он поправится, это же не травма. Я думаю, что фактор стресса возможен, но на сто процентов сказать не могу», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гущина.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/psikholog-gushchin-zayavil-chto-zakharyanu-mozhet-povredit-stress
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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