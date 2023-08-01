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Испания

Сегодня, 14:53

«ПСЖ» активировал опцию выкупа форварда Дембеле у «Барселоны» за 50 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», сообщает Sky Sports.

По информации издания, «ПСЖ» задействовал пункт о выкупе игрока, который прописан в контракте Дембеле. Теперь у сторон есть пять дней на урегулирование всех деталей.

Сообщается, что главный тренер команды Хави пытается убедить француза остаться, но в целом все стороны настроены пессимистично.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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