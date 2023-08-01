«ПСЖ» активировал опцию выкупа форварда Дембеле у «Барселоны» за 50 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», сообщает Sky Sports.

По информации издания, «ПСЖ» задействовал пункт о выкупе игрока, который прописан в контракте Дембеле. Теперь у сторон есть пять дней на урегулирование всех деталей.

Сообщается, что главный тренер команды Хави пытается убедить француза остаться, но в целом все стороны настроены пессимистично.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.