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Испания

Сегодня, 09:34

«ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«ПСЖ» начал переговоры с «Реалом» о продаже французского форварда Килиана Мбаппе, сообщает PSG Community.

По информации источника, руководство парижан знало о решении Мбаппе не продлевать контракт с клубом еще на прошлой неделе.

В клубе не хотят терять Мбаппе бесплатно и поэтому связались с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы продать форварда уже этим летом.

Сообщается, что «ПСЖ» не планирует отдавать нападающего меньше чем за 200 миллионов евро. В мадридском клубе готовы крупно потратиться на заветный трансфер.

24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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