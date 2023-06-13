«ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом

«ПСЖ» начал переговоры с «Реалом» о продаже французского форварда Килиана Мбаппе, сообщает PSG Community.

По информации источника, руководство парижан знало о решении Мбаппе не продлевать контракт с клубом еще на прошлой неделе.

В клубе не хотят терять Мбаппе бесплатно и поэтому связались с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы продать форварда уже этим летом.

Сообщается, что «ПСЖ» не планирует отдавать нападающего меньше чем за 200 миллионов евро. В мадридском клубе готовы крупно потратиться на заветный трансфер.

24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.