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Испания

Сегодня, 21:29

Пуйоль принес извинения про шутку про Касильяса

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль извинился за шутку про «отношения» с бывшим партнером по национальной команде Икером Касильясом.

9 октября в социальных сетях Касильяса появилось сообщение, в котором он писал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Позднее на твит Касильяса ответил Карлес Пуйоль: «Пора рассказать нашу историю, Икер».

«Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна. Я понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства», — написал теперь Пуйоль в Twitter.

Позже Икер Касильяс заявил, что его страницу в Twitter взломали.

Икер Касильяс
Карлес Пуйоль
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