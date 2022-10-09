Пуйоль принес извинения про шутку про Касильяса

Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль извинился за шутку про «отношения» с бывшим партнером по национальной команде Икером Касильясом.

9 октября в социальных сетях Касильяса появилось сообщение, в котором он писал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Позднее на твит Касильяса ответил Карлес Пуйоль: «Пора рассказать нашу историю, Икер».

«Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна. Я понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства», — написал теперь Пуйоль в Twitter.

Позже Икер Касильяс заявил, что его страницу в Twitter взломали.