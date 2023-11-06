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Испания

Сегодня, 14:15

Пуйоль рассказал, что нужно сделать Винисиусу для большего признания

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил уровень игры нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Он отличный игрок, он делает разницу на поле, им должны восхищаться на всех стадионах. Я бы с радостью поговорил с ним как коллега и рассказал, что я о нем думаю. Если бы Винисиус изменил свое отношение, он бы получил больше признания», — цитирует Пуйоля Madrid Xtra.

Ранее футболист продлил контракт с «Реалом». Сумма отступных по новому контракту составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Винисиус отметился 2 голами и результативной передачей в 9 матчах чемпионата Испании.

Винисиус Жуниор
Карлес Пуйоль
ФК Реал
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