Пуйоль рассказал, что нужно сделать Винисиусу для большего признания

Экс-игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил уровень игры нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Он отличный игрок, он делает разницу на поле, им должны восхищаться на всех стадионах. Я бы с радостью поговорил с ним как коллега и рассказал, что я о нем думаю. Если бы Винисиус изменил свое отношение, он бы получил больше признания», — цитирует Пуйоля Madrid Xtra.

Ранее футболист продлил контракт с «Реалом». Сумма отступных по новому контракту составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Винисиус отметился 2 голами и результативной передачей в 9 матчах чемпионата Испании.