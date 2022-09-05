Пьянич на этой неделе улетит в ОАЭ для завершения трансфера в местный клуб

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб «Шарджа» сделал предложение о трансфере 32-летнего боснийца. Ожидается, что уже во вторник, 6 сентября, он улетит в ОАЭ, чтобы завершить переговоры.

Окончательное решение остается за боснийцем. Его привлекает идея с переходом в «Аль-Шарджа», и сделка может быть заключена в ближайшее время, поскольку стороны обсуждают последние детали соглашения.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.