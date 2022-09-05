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Испания

5 сентября, 17:17

Пьянич получил предложение от клуба из ОАЭ

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич получил предложение от клуба из ОАЭ. На 32-летнего боснийца претендует клуб «Шарджа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ему предлагают заключить контракт на три года.

Ему Пьянич примет это предложение, то «Барселона» готова отпустить футболиста, который не входит в планы главного тренера каталонцев Хави.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.

Миралем Пьянич
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