Радченко назвал очевидным решение со сменой тренера сборной Испании

Тренер академии «Зенита» и бывший футболист ряда испанских команд Дмитрий Радченко отреагировал на новость об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера сборной Испании.

«Мне кажется, было известно еще до ЧМ, что Энрике подаст в отставку. Если на этом чемпионате был бы хороший результат, может быть, Луис Энрике и остался бы. Сборная Испании выступила неудачно в турнире, и решение о смене тренера было очевидным. Не скажу, что игра с Марокко была позорной. Марокканцы грамотно построили игру, а пенальти — это лотерея», — приводит слова Радченко Sport24.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.