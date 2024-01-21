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Испания

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Радченко: «Процесс адаптации Захаряна затянулся»

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Экс-игрок «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко считает, что процесс адаптации полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна затянулся.

«На данный момент прошло достаточно времени, и он не выиграл конкуренцию за место в основном составе и выходит только в Кубке. К сожалению, процесс адаптации затянулся. Никто ему место в составе просто так отдавать не будет. Арсен считается легионером, и ему нужно быть на голову выше местных футболистов. В Испании совсем другой менталитет. Ему нужно продолжать работать на 100% и не отпускать руки. Если он перестанет это делать, то там этот вопрос решается быстро. У Арсена есть все шансы закрепиться в этом клубе. Но, надеюсь, у него в планах есть шансы попробовать себя не только в «Сосьедаде», — сказал Радченко ODDS.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний российский футболист провел в составе испанского клуба 21 матч во всех турнирах и отметился всего одной результативной передачей.

Источник: ODDS.ru
Арсен Захарян
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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