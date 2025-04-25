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Сегодня, 19:23

Radio Marca: Мбаппе может не сыграть в финале Кубка Испании, Анчелотти сомневается в его форме

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить финал Кубка Испании против «Барселоны», сообщает Radio Marca.

По информации источника, у главного тренера сливочных Карло Анчелотти есть сомнения относительно формы 26-летнего футболиста, поэтому в игре с сине-гранатовыми вместо Мбаппе в центр поля может выйти Даниель Себальос.

Французский нападающий восстанавливается после травмы лодыжки, которую он получил в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Из-за повреждения футболист не принял участия в играх АПЛ против «Атлетика» (1:0) и «Хетафе» (1:0).

Финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.

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Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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