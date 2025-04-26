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Сегодня, 14:19

Radio Marca: Мбаппе пропустит финал Кубка Испании против «Барселоны»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны», который пройдет 26 апреля, сообщает Radio Marca.

Источник сообщает, что футболист все еще ощущает физический дискомфорт, что подтвердили проведенные тесты.

Мбаппе получил повреждение лодыжки в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2). Он пропустил тренировку команды перед матчем 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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