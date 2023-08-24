Рафа Бенитес поделился мнением о переходе Вейги в «Аль-Ахли»

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес прокомментировал переход полузащитника клуба Габри Вейги в «Аль-Ахли».

«Сделка с «Аль-Ахли» изменит жизнь Габри Вейги в положительную сторону. Это больно, но это поможет нашему клубу финансово. Собираетесь в Саудовскую Аравию в 20? Это не только место для старых игроков. У меня был Карраско в Китае, потом он вернулся и сейчас играет в Лиге чемпионов», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бенитеса.

Ранее сообщалось, что «Наполи» достиг соглашения о переходе 21-летнего испанца.

В сезоне-2022/23 Вейга провел 40 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.