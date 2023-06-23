Рафаэль Бенитес стал главным тренером «Сельты»

Рафаэль Бенитес стал главным тренером «Сельты», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на три сезона. Ожидается, что клуб и тренер официально подпишут контракт в июле, чтобы Бенитес сразу приступил к работе с командой в рамках предсезонной подготовки.

Последним местом работы испанца был «Эвертон», откуда он был уволен в январе 2022 года. Ранее он возглавлял «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году, и «Валенсию».

По итогам сезона-2022/23 «Сельта» отправила в отставку Карлуша Карвальяла.