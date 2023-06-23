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Испания

Сегодня, 19:11

Рафаэль Бенитес стал главным тренером «Сельты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Бенитес стал главным тренером «Сельты», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на три сезона. Ожидается, что клуб и тренер официально подпишут контракт в июле, чтобы Бенитес сразу приступил к работе с командой в рамках предсезонной подготовки.

Последним местом работы испанца был «Эвертон», откуда он был уволен в январе 2022 года. Ранее он возглавлял «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году, и «Валенсию».

По итогам сезона-2022/23 «Сельта» отправила в отставку Карлуша Карвальяла.

Источник: ФК Севилья
ФК Сельта
Рафаэль Бенитес
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