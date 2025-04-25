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Сегодня, 02:45

Рафинья недоволен новым контрактом с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафинья.
Фото AFP
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«Барселона» хочет подписать новый контракт с нападающим Рафиньей, но игрок недоволен предложением, сообщает Sport.es.

По информации источника, 28-летний бразилец недоволен двумя пунктами нового договора: срок контракта и зарплата.

Действующий контракт Рафиньи рассчитан до 2027 года. «Барселона» хочет, чтобы его контракт был продлен на год с опцией продления еще на 12 месяцев. Сам же игрок хочет продление на два года сразу, а не по схеме «1+1».

В этом сезоне Рафинья сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 23 голевые передачи.

Рафинья.«Аль-Хиляль» может купить Рафинью за 100 миллионов евро, клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
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