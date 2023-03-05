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Испания

Сегодня, 20:47

Рафинья подвел итоги победного матча против «Валенсии»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья подвел итоги матча 24-го тура ла лиги против «Валенсии» (1:0). В этой встрече футболист отметился голом. С 55-й минуты каталонцы играли в меньшинстве из-за удаления Рональда Араухо.

«Сложный матч. Главное, мы продолжаем прибавлять, заработали еще три очка. Было трудно доигрывать матч в меньшинстве. Но мы сделали то, что нужно, опустили линию обороны и одержали победу», — передает слова Рафиньи Marca.

После этого матча «Барселона» продолжает лидировать в ла лиги, набрав 62 очка. «Валенсия» идет на предпоследнем, 19-м месте (23 балла).

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