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Сегодня, 22:00

Рафинья — о ситуации Ольмо: «Задумался бы, стоит ли переходить в «Барселону», если бы был в другом клубе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья рассказал, как на игроков команды влияет ситуация с регистрацией в лиге Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Эта ситуация... Только те, кто в ней находятся, могут сказать вам, что они чувствуют. Нужно подождать и посмотреть, что случится. Клуб настроен на то, чтобы все разрешилось как можно быстрее, но ситуация сложная.

Влияет ли это на нас? Да, я не могу ответить «нет». Я бы солгал, а я не люблю врать. Если бы я был в другом клубе и видел происходящее с Пау и Дани, возможно, я бы подумал, стоит ли мне переходить в «Барселону». Но я знал о ситуации в клубе, когда переходил сюда», — приводит слова Рафиньи Marca.

4 января стало известно, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора. В связи с этим они на данный момент не имеют права выходить на поле в матчах второй половины сезона-2024/25.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
Дани Ольмо
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