Рафинья рассказал, как забил победный гол в матче с «Осасуной»

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Бразилец на последних минутах забил победный гол.

«Мой гол? В такие моменты нужно быстро принимать решения. Это именно то, что я пытался сделать. Френки обладает отличными качествами, он идеально отдал мне мяч, я знал, что вратарь был не на своей линии, я убежал и дождался подходящего момента», — цитирует Barca Time Рафинью.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.