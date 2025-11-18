Рафинья возобновил тренировки после травмы

Полузащитник «Барселоны» Рафинья приступил к тренировкам после травмы, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

28-летний бразилец получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Овьедо» (3:1), который прошел 25 сентября. После этого у футболиста случился рецидив во время тренировки.

Ближайший матч «Барселоны» пройдет 22 ноября. Команда сыграет с «Атлетиком» на реконструированном стадионе «Спотифай Камп Ноу».

В сезоне-2025/26 Рафинья принял участие в 7 играх сине-гранатовых во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.