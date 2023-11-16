Ракитич оценил свой возможный переход в «Интер Майами»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что думает о возможном переходе в «Интер Майами», где выступают его экс-партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. В шутку он говорит о себе в третьем лице.

«Это могло бы произойти, но я думаю, что он останется здесь. Предполагается, что есть устная договоренность о продлении контракта на два года. Посмотрим, что будет дальше. Но надеюсь, что хорват останется», — написал Ракитич в соцсети.

Действующее соглашение 35-летнего хавбека с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне Ракитич забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи в 16 матчах во всех турнирах.