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Испания

Сегодня, 16:45

Ракитич считает, что Модрич может провести еще больше трех лет на высоком уровне

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Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич оценил карьеру хавбека «Реала» Луки Модрича.

«Когда-нибудь он закончит карьеру или уйдет из клуба, но я думаю, мы все согласны с тем, что сейчас еще не время. Посмотрим, какое решение примет руководство «Реала» и его президент Флорентино [Перес]. Но просто нужно послушать слова Родриго: на днях он сказал, что Лука — это двигатель, который ведет их вперед. Я согласен. К Луке все испытывают сумасшедшее уважение. Он — зеркало хорватского футбола, мы все видим свое отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Реал» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в Испании, среди элиты. Модрич может провести еще не один или два года отличного футбола, а, по крайней мере, три» — приводит слова Ракитича AS.

Контракт 37-летнего Модрича с «Реалом» заканчивается летом 2023 года. Хорват выступает за «сливочных» с августа 2012 года.

Иван Ракитич
Лука Модрич
ФК Реал
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