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Испания

Сегодня, 08:49

Ракитич восхитился игрой тер Штегена в матче «Барселоны» с «Севильей»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Барселоны» (0:1) оценил игру голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

«Тер Штеген — голкипер высокого класса. Он один из лучших вратарей мира. Часто голкиперы выигрывают матчи для своих команд. В прошедшем поединке Марк-Андре показал, насколько он силен», — цитирует хорвата Marca.

«Барселона» выиграла благодаря автоголу Серхио Рамоса.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).

Иван Ракитич
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Севилья
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