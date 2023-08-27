Ракитич выступил за то, чтобы судьи давали интервью после матчей

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич после матча третьего тура ла лиги против «Жироны» (1:2) поделился мнением о работе судей.

«Если футболисты дают интервью после матчей, то пусть арбитры тоже объясняют свои решения. Иногда кажется, что они не понимают игру. То они свистят сами, то ждут помощи от видеопомощников. Чтобы начертить линию офсайда, у них уходит несколько минут», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

В трех турах чемпионата Испании «Севилья» проиграла все три матча. Команда замыкает турнирную таблицу.