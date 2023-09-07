Рамос — о поступке Рубиалеса: «Его поведение было неприемлемым»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался о скандале с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

«Его поведение было неприемлемым. Вместо того, чтобы говорить о нем, мы должны воспользоваться возможностью, чтобы поздравить женкую сборную Испании с тем, что они стали чемпионами мира. Я надеюсь, что в футболе есть те представители, которых они действительно заслуживают», — приводит Relevo слова Рамоса.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Он сказал, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию. Эрмосо выступила с заявлением, в котором обвинила Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.