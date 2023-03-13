Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить клуб после ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера, сообщает AS.

По данным источника, в мадридском клубе считают, что он готов к этой должности. В пользу кандидатуры Рауля на пост главного тренера основной команды говорят его лидерские качества, харизма, знание клуба и навыки.

Сам 45-летний специалист воспринимает работу в главной команде «Реала» как приоритетный вариант продолжения карьеры. Если вариант возглавить мадридскую команду не представится, он примет любое из предложений от клубов АПЛ.

В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью», которая занимает 4-е место в третьем дивизионе Испании.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Команда занимает второе место в ла лиге, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков.