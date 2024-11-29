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Сегодня, 02:06

Рианчо: «Ла лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну тяжело адаптироваться с Испании из-за разного уровня чемпионатов.

«Ла лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться. Его тело привыкает к нагрузкам самого высокого уровня. Со временем он залечит все травмы и найдет свою лучшую игру», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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