Рианчо: «Ла лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну тяжело адаптироваться с Испании из-за разного уровня чемпионатов.

«Ла лига в два раза сильнее РПЛ, поэтому Захаряну тяжело адаптироваться. Его тело привыкает к нагрузкам самого высокого уровня. Со временем он залечит все травмы и найдет свою лучшую игру», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.