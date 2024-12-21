Рауль Рианчо: «Реал Сосьедад» обязательно даст Захаряну еще один шанс»

Сегодня, 23:02
Испанский тренер Рауль Рианчо поделился мнением о будущем полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Реал Сосьедад» — не та команда, которая будет делать резкие и необдуманные решения. Уверен, «Сосьедад» обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя. Это очень терпеливый клуб. Захарян — их игрок, они заинтересованы в том, чтобы он развивался у них в команде», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.