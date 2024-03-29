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Испания

29 марта, 17:53

Рианчо: «Преждевременно говорить, что «Реал» уверенно занял золотой трон»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о чемпионской гонке в Испании.

«Впереди еще девять туров чемпионата, и пока преждевременно говорить о том, что «Реал» уверенно занял золотой трон. Но путь уже наполовину пройден! У великих команд есть цели для каждой игры, в которую они играют. Поэтому не сказал бы, что для них сейчас важна подготовка к матчу Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Поэтому в матче против «Атлетика» команда Анчелотти не будет расслабляться. «Мадрид» всегда играет в свою игру, независимо от соперников и целей в турнирах», — сказал Рианчо ODDS.ru.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» располагается на первой строчке в таблице, набрав 72 очка. На втором месте «Барселона», у которой в активе 64 балла, тройку замыкает «Жирона» — 62 очка.

Источник: ODDS.ru
ФК Реал
Рауль Рианчо
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