«Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Атлетико» в рамках 3-го тура чемпионата Испании в понедельник, 28 августа, в Мадриде. Матч пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания).

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Трансляция матча «Райо Вальекано» — «Атлетико» будет доступна по платной подписке на Окко.

В последних пяти очных противостояниях «Атлетико» четырежды отмечал победу (2:1, 1:0, 2:0, 1:0). Еще одна встреча завершилась вничью — 1:1.

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