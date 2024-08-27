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Сегодня, 21:15

«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
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«Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной» в 3-м туре чемпионата Испании во вторник, 27 августа. Матч пройдет на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Начало — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Райо Вальекано» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 22:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Барселона

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Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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