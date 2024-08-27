«Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной» в 3-м туре чемпионата Испании во вторник, 27 августа. Матч пройдет на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). Начало — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Райо Вальекано» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде