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Сегодня, 15:00

«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

Трансляция матча ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» начнется в 15.30 25 ноября на Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Жоау Феликс.
Жоау Феликс.
Фото Reuters
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25 ноября «Барселона» в гостях встретится с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Райо Вальекано» — «Барселона» можно будет в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 15.30 мск. В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция ключевых событий встречи «Райо Вальекано» — «Барселона».

Команда тренера Хави занимает третье место в турнирной таблице ла лиги с 30 очками. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке с 18 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 26 апреля 2023 года. Тогда каталонцы проиграли «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре чемпионата Испании.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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