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Сегодня, 22:31

«Райо Вальекано» дома обыграл «Гранаду», хозяева играли в меньшинстве с 5-й минуты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Райо Вальекано» на своем поле победил «Гранаду» в матче 36-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Хозяева играли в меньшинстве с 5-й минуты — красную карточку получил Оскар Трехо. Победу «Райо Вальекано» принесли голы Флориана Лежена (23-я минута) и Хорхе Де Фрутоса (80-я).

Единственный мяч гостей на 89-й минуте забил Лукас Бойе.

«Райо Вальекано» (38 очков) поднялся на 14-е место в ла лиге. «Гранада» (21) остается предпоследней в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
15 мая, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Гранада

В параллельном матче «Севилья» дома проиграла «Кадису» — 0:1.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
15 мая, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
0:1
Кадис

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Гранада
ФК Райо Вальекано
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