«Райо Вальекано» дома обыграл «Гранаду», хозяева играли в меньшинстве с 5-й минуты

«Райо Вальекано» на своем поле победил «Гранаду» в матче 36-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Хозяева играли в меньшинстве с 5-й минуты — красную карточку получил Оскар Трехо. Победу «Райо Вальекано» принесли голы Флориана Лежена (23-я минута) и Хорхе Де Фрутоса (80-я).

Единственный мяч гостей на 89-й минуте забил Лукас Бойе.

«Райо Вальекано» (38 очков) поднялся на 14-е место в ла лиге. «Гранада» (21) остается предпоследней в турнирной таблице.

В параллельном матче «Севилья» дома проиграла «Кадису» — 0:1.