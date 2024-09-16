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16 сентября, 23:56

«Райо Вальекано» одержал победу над «Осасуной» в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Первый гол на 27-й минуте встречи забил форвард гостей Рауль Гарсия Де Аро. В начале второго тайма Абдул Мумин сравнял счет, а на 66-й минуте Андрей Рацю вывел хозяев вперед. В добавленное время Унаи Лопес увеличил преимущество мадридского клуба.

«Райо Вальекано» набрал 7 очков и поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Осасуна» с таким же количеством баллов располагается на 11-й строчке.

22 сентября команда Иньиго Переса дома сыграет против «Атлетико». «Осасуна» днем ранее примет у себя «Лас-Пальмас».

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
3:1
Осасуна
Футбол
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано

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