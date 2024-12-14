Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:00

«Райо Вальекано» — «Реал»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Райо Вальекано» и «Реал»» сыграют в чемпионате Испании 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Райо Вальекано» и «Реал»» сыграют в 17-м туре ла лиги в субботу, 14 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (на платной основе или при наличии подписки).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Райо Вальекано» — «Реал».

Испания. Ла Лига. 17-й тур
14 дек, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал

В ла лиге-2024/25 «Райо Вальекано» с 19 очками занимает 12-е место в таблице, в предыдущем матче чемпионата мадридцы обыграли «Валенсию» (1:0). «Реал» с 36 очками идет вторым, предыдущем соперником сливочных в ла лиге была «Жирона» (3:0).

ФК Райо Вальекано
ФК Реал
Читайте также
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Сегодня
Вчера
Неделя