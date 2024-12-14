«Райо Вальекано» и «Реал»» сыграют в 17-м туре ла лиги в субботу, 14 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (на платной основе или при наличии подписки).

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В ла лиге-2024/25 «Райо Вальекано» с 19 очками занимает 12-е место в таблице, в предыдущем матче чемпионата мадридцы обыграли «Валенсию» (1:0). «Реал» с 36 очками идет вторым, предыдущем соперником сливочных в ла лиге была «Жирона» (3:0).