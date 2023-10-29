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Сегодня, 17:00

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Райо Вальекано» сыграет с «Реалом Сосьедадом» в чемпионате Испании 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
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«Райо Вальекано» сыграет с «Реалом Сосьедадом» в матче 11-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Начнется эфир — 17.45 мск.

Команда из Сан-Себастьяна занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги с 18 очками. Мадридский клуб набрал 16 баллов и располагается на седьмом месте.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
29 окт, 18:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Чемпионат Испании по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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