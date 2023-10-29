Сегодня, 17:45
Стали известны стартовые составы на матч «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» в 11-м туре испанской ла лиги.
Игра пройдет на домашнем стадионе «Райо». Начало — в 17.15 по московскому времени.
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян начнет встречу на скамейке запасных.
«Райо Вальекано»: Дмитриевски, Эспино, Лежен, Мумин, Баллиу, Гарсия, Лопес, Сисс, Палазон, Трехо, де Томас.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Пачеко, Субельдия, Траоре, Мендес, Туррьентес, Субименди, Кубо, Барренечеа, Ойярсабаль.