Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Райо Вальекано»

Стали известны стартовые составы на матч «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» в 11-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет на домашнем стадионе «Райо». Начало — в 17.15 по московскому времени. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян начнет встречу на скамейке запасных. «Райо Вальекано»: Дмитриевски, Эспино, Лежен, Мумин, Баллиу, Гарсия, Лопес, Сисс, Палазон, Трехо, де Томас. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Пачеко, Субельдия, Траоре, Мендес, Туррьентес, Субименди, Кубо, Барренечеа, Ойярсабаль.