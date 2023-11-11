Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:00

«Жирона» обыграла «Райо Вальекано» и одержала пятую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
«Жирона» победила «Райо Вальекано» — 2:1.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Жирона» на выезде победила «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

Голы за победителей забили Артем Довбик (42-я минута) и Савио (65-я). За команды из Мадрида отличился Ривера Альваро Гарсия (5-я).

«Жирона» выиграла пятый матч подряд в ла лиге и занимает первое место в турнирной таблице с 34 очками. В следующем туре команда 27 ноября примет «Атлетик».

«Райо Вальекано» находится на девятой строчке (18 очков). 25 ноября клуб сыграет дома с «Барселоной».

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Жирона
Источник: Таблица ла лиги
Обсудить
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией»