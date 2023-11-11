«Жирона» обыграла «Райо Вальекано» и одержала пятую победу подряд

«Жирона» на выезде победила «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

Голы за победителей забили Артем Довбик (42-я минута) и Савио (65-я). За команды из Мадрида отличился Ривера Альваро Гарсия (5-я).

«Жирона» выиграла пятый матч подряд в ла лиге и занимает первое место в турнирной таблице с 34 очками. В следующем туре команда 27 ноября примет «Атлетик».

«Райо Вальекано» находится на девятой строчке (18 очков). 25 ноября клуб сыграет дома с «Барселоной».