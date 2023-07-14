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Испания

Сегодня, 13:20

«РБ Спорт»: Обольский стал игроком испанской «Ибицы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий Николай Обольский стал игроком испанского клуба «Ибица», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний россиянин заключил с «Ибицой» контракт, рассчитанный по схеме «1+1». Сезон-2023/24 игрок гарантированно проведет в клубе, а второй год контракта будет автоматически пролонгирован, если клуб вернется в сегунду.

Обольский с 2021 года выступал за «Культураль Леонесу». В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 36 матчей в составе испанской команды, забил 9 голов и отметился 6 результативными передачами.

В России форвард играл за «Нижний Новгород», «Сочи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rossijskij-napadayushhij-nikolaj-obol-skij-stal-igrokom-ispanskoj-ibitsy/
Николай Обольский
Футбол
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